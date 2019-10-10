تراند اليوم : فنانة شهيرة تكشف عن سبب صادم لارتدائها "النقاب" لمدة سنتين: كانوا هيقتلوني...

كشفت فنانة شهيرة عن الأسباب التي دفعتها إلى ارتداء النقاب لمدة سنتين متتاليتين .
وأضافت خلال لقائها مع برنامج "الجديد أونلاين" : "ارتداء النقاب أمر صعب
و سوزان نجم الدين هي فنانة داعمة لبشار الأسد ونالت كراهية شديدة بسبب هذا الموقف.
وقالت الفنانة السورية سوزان نجم الدين أنها اضطرت لاتدراء النقاب لمدة سنتين لأنها كانت مهددة بالقتل في سوريا .
وأضافت خلال لقائها مع برنامج "الجديد أونلاين" : "ارتداء النقاب أمر صعب
ومرهق والآن أصبحت أتخفى عن طريق ارتداء نظارة سوداء أو حجاب معين يخفيني
عن الأعين".
و سوزان نجم الدين هي فنانة داعمة لبشار الأسد ونالت كراهية شديدة بسبب هذا الموقف.