تراند اليوم : فنانة شهيرة تكشف عن سبب صادم لارتدائها "النقاب" لمدة سنتين: كانوا هيقتلوني...

كشفت فنانة شهيرة عن الأسباب التي دفعتها إلى ارتداء النقاب لمدة سنتين متتاليتين .

وقالت الفنانة السورية سوزان نجم الدين أنها اضطرت لاتدراء النقاب لمدة سنتين لأنها كانت مهددة بالقتل في سوريا .

وأضافت خلال لقائها مع برنامج "الجديد أونلاين" : "ارتداء النقاب أمر صعب

ومرهق والآن أصبحت أتخفى عن طريق ارتداء نظارة سوداء أو حجاب معين يخفيني

عن الأعين".

و سوزان نجم الدين هي فنانة داعمة لبشار الأسد ونالت كراهية شديدة بسبب هذا الموقف.

