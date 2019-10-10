فيديو.. محمد رمضان يكشف كواليس القمر

كشف النجم محمد رمضان كواليس تصوير كليبه "القمر"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". وكليب "القمر" من إخراج ياسر سامي، والأغنية من كلمات وألحان فرغلي بلاكس، وتوزيع إسلام مونتي. وتوزيع إسلام مونتي. ومن ناحية آخرى يستعد النجم محمد رمضان لطرح كليب "السلطان"، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة. Advertisements يذكر أن النجم محمد رمضان طرح مؤخرًا كليب بعنوان "هما عايزينها فوضى"، وهو من إخراج ياسر سامي، والأغنية من كلمات وألحان فرغلي بلاكس، كما كسر الكليب حاجز الـ 4 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. كليب بعنوان "هما عايزينها فوضى"، وهو من إخراج ياسر سامي، والأغنية من كلمات وألحان فرغلي بلاكس، كما كسر الكليب حاجز الـ 4 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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