الممثلة التركية ميرال أوغلو تتزوّج رجلًا يبلغ 80 عامًا!

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متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت الممثلة التركية ملتم ميرال أوغلو التي تبلغ 32 عاماً من العمر، أنها تزوّجت قبل عشرة أيام بالسرّ من رجل أميركي يبلغ عمره 80 عاماً. وصدمت الممثلة الشابة الجمهور والمتابعين بعد إعلانها هذا الخبر.
وبعد زواجها من الرجل الأميركي الثري الذي يكبرها بـ 48 سنة، قالت، وفق ما نشرته إحدى الصفحات على “تويتر” المعنية بنشر أخبار مشاهير تركيا: “فارق العمر ليس بمشكلة، فهو قلبه شاب جدا. ولا تهمني ثروته أو الجنسية الأميركية”.
وتابعت: “نحن حبنا حب من النظرة الأولى وتقديمه لعرض الزواج كان رومانسياً جدا، أي امرأة مكاني كانت ستقبله. هذا اختياري وأنا سعيدة، أنتظر احترامكم”.
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