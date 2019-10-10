ملك السويد يجرّد أحفاده من ألقابهم الملكية

متابعة بتجــــــــــــرد: أزال ملك السويد كارل السادس عشر غوستاف، خمسة من أحفاده من المنزل الملكي، وذلك من خلال تجريد الأطفال من الألقاب الملكية وإعفائهم من الوصول إلى مراكز رسمية ملكية.

إذ جرّد الملك أحفاده الخمسة من لقب “السمو الملكي”، مع إبقائهم ضمن أعضاء العائلة المالكة اذ سيحافظون فقط على لقب “الدوق والدوقة”.

هذا التغيير غير المسبوق لم يؤثر على أحفاد الملك الأقرب بالترتيب للوصول إلى العرش الملكي.

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اذ يشمل هذا القرار أبناء الأميرة مادلين والأمير كارل فيليب، ويستثني الأميرة إستيل والأمير أوسكار أبناء ولي العهد الأميرة فيكتوريا والأمير دانيال.

هذه الخطوة تعكس تطلع الملك كارل السادس عشر إلى تقليص الأموال العامة والضرائب، المخصصة لدفع رواتب أفراد العائلة المالكة لقيامهم بالواجبات الرسمية.