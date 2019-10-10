متابعة بتجـــــــــــرد: فوجئت مذيعة NBC NEWS كورتني كوب بطفلها يقتحم استوديو الأخبار أثناء البث المباشر وهي تذيع خبراً عن العملية العسكرية التركية في شمال سوريا.
وارتبكت المذيعة، إذ حاولت في بداية ظهور طفلها على الشاشة تجاهل وجوده، لكنه بدأ يقترب منها محاولا ضمها ما دفعها إلى الضحك قائلة: “أعتذر منكم، ابني هنا”.
وواصلت المذيعة قراءة الخبر في وجوده قبل ان يتم إخراجه من الاستديو.
كانت هذه تفاصيل خبر طفل يقتحم البثّ المباشر ويفاجىء والدته المذيعة.. اليكم ما حصل مباشرة على الهواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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