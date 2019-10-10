طفل يقتحم البثّ المباشر ويفاجىء والدته المذيعة.. اليكم ما حصل مباشرة على الهواء

متابعة بتجـــــــــــرد: فوجئت مذيعة NBC NEWS كورتني كوب بطفلها يقتحم استوديو الأخبار أثناء البث المباشر وهي تذيع خبراً عن العملية العسكرية التركية في شمال سوريا.

وارتبكت المذيعة، إذ حاولت في بداية ظهور طفلها على الشاشة تجاهل وجوده، لكنه بدأ يقترب منها محاولا ضمها ما دفعها إلى الضحك قائلة: “أعتذر منكم، ابني هنا”.

وواصلت المذيعة قراءة الخبر في وجوده قبل ان يتم إخراجه من الاستديو.