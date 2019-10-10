ماذا دار بين أحلام وملحم زين؟ – بالصورة

متابعة بتجــــــــــرد: أعربت النجمة الإماراتية أحلام عن سعادتها بإقامة أوّل حفل للنجم اللبناني ملحم زين في المملكة العربية السعودية.

ونشرت أحلام عبر خاصية “الستوري” على موقع “إنستجرام” صورة بوستر الحفل الذي سيشارك فيه ملحم زين في فعاليات “موسم الرياض” وكتبت بتعليقها عليها: “الله الله اخوي بو علي الغالي”.

من جهته، شكر ملحم زين، أحلام على محبّتها وكتب عبر صفحته على “إنستجرام”: “أختي أم فاهد أتشرف بوجودي بالمملكة وأتشرف بأخوتك، الله يديم محبتك”.

ومن المعروف أن صداقة عائلية مميّزة تجمع بين أحلام وملحم زين وهذه لا تعتبر المرّة الأولى التي يتبادلان فيها التهاني عبر مواقع التواصل الإجتماعي.