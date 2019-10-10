نادين نسيب نجيم تُطمئن الجمهور على صحتها وتنفي كل الشائعات!

متابعة بتجــــــــــــرد: انتشرت خلال الساعات الأخيرة الماضية أخبار عبر الإنترنت، تُفيد بأن النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم تعرضت لحادث سير في لبنان.

وسرعان ما تم تداول الخبر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مما أقلقَ جمهورها ومحبيها الذين بدأوا يستفسرون عن صحتها وحالتها.

ولكن نادين نفت كل الأخبار التي تم تداولها مؤكّدة أنها بخير وبصحة جيّدة ولم تتعرض إلى أي أذى. ونشرت نجيم عبر حسابها على موقع “تويتر” تغريدة أكدت فيها أنها نائمة في منزلها.

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من جهة أخرى، تعقد نادين نسيب نجيم جلسات عمل مكثفة مع صناع مسلسلها الجديد وذلك للاتفاق على كل التفاصيل المتعلق بالعمل الأكثر انتظارًا في الدراما العربية.

وكانت نادين قد فازت بجائزة “أفضل ممثلة عربية” لعام 2019 عن دورها في مسلسل “خمسة ونص”، وذلك خلال فعاليات الدّور العاشرة من “مهرجان الفضائيات العربية” في مصر.

مسلسل “خمسة ونص” استحوذ على القوائم الأعلى مشاهدة في البلدان العربية وشارك في بطولته إلى جانب نادين نسيب نجيم الممثل السوري قصي خولي.