شكرا لقرائتكم خبر عن BBC تعلن الانتهاء من تصوير الموسم الرابع من The Last Kingdom والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة قنوات BBC الأمريكية، عن الانتهاء من تصوير الموسم الرابع لمسلسل الإثارة والتشويق The Last Kingdom، المقرر عرض أولى حلقاته منتصف العام المقبل 2020ـ ولكن لم تكشف الشبكة عن موعد محدد بعد، ويستعد المسؤولين عن المسلسل في بدء مرحلة المونتاج والإعدادات قبل طرحه منتصف العام المقبل.

يذكر أن مسلسل The Last Kingdom مبنى على سلسلة كتب The Saxon Stories للروائى بيرنارد كورنويل، وعرض لأول مرة على قناة BBC America عام 2015، ويناقش السياسة والدين والحرب ومشاعر الشجاعة والحب والولاء، ويستند على وقائع تاريخية بأحداث وشخصيات خيالية، وهو من بطولة ألكساندر دريمون، ديفيد داوسون، توبياس سانتيلمان، أيميلى كوكس، أدريان باور.

وتدور أحداثه فى القرن التاسع بعد الميلاد، حيث سقطت الممالك العديدة التى تشكل ما نعرفه بالمملكة المتحدة فى يومنا هذا على يد الفايكينج، باستثناء مملكة ويسيكس التى يحكمها الملك ألفريد العظيم الذى اشتهر بدفاعه عن مملكة الأنجلو ساكسون فى مواجهة الفايكنج ليصبح الملك الإنجليزى الوحيد الذى حصل على لقب العظيم.

ويذكر أن شبكة BBC انتهت من عرض أخر حلقات الموسم الخامس من مسلسل العصابات Peaky Blinders، وكشف التقرير الذى نشر على موقع "metro".

ودارت أخر حلقات الموسم الخامس من مسلسل العصابات Peaky Blinders بعد أن التقى تومى شيلبى "كيليان مورفى" بـ شخصية مرموقة، والتي ستساعده في إزالة أوزوالد موسلي الزعيم من الحكم إلى الأبد، وذلك بمساعدة أشقاء تومى وباقى أفراد العصابة.

وشهدت الحلقات الأخيرة من الموسم الخامس لمسلسل العصابات Peaky Blinders، ارتفاع فى التقييمات والبحث، بعد تسريب بعض الشائعات عن احتمالية عودة الممثل الشهير "توم هاردى" صاحب شخصية ألفى سولومونز، لأحداث المسلسل من جديد، بعد أن أطلق عليه تومى النار عليه فى أخر حلقات الموسم الماضى.

وحظيت الحلقة الخامسة على تقييم 9.0 عبر موقع imdb الشهير، لتنخفض عن تقييم الحلقة الرابعة التى عرضت الأسبوع الماضى بعنوان The Loop والتى حققت تقييم 9.3 عبر الموقع.