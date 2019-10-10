شكرا لقرائتكم خبر عن "السبوع" أغنية "سينجل" جديدة لـ عماد كمال.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل المطرب عماد كمال أغنية جديدة سينجل بعنوان "السبوع"، من كلمات أحمد ماضي وألحان أحمد عصمت، وتوزيع مشترك محمد طعيمة وأحمد إسماعيل، والأغنية تحمل طابعا جديدا غير أعمال عماد السابقة حسبما قال الشاعر أحمد عصمت لـ"الخليج 365".

من ناحية أخرى طرح عماد مؤخراً أغنية وطنية جديدة بمناسبة انتصارات أكتوبر، بعنوان "ضربة قاضية"، من كلمات وألحان أحمد عصمت، وتوزيع أحمد إسماعيل ، ومن إخراج محمد محسن.

المطرب "عماد كمال" هو الصوت الأصلى لكل الأغنيات التى قدمها الفنان أكرم حسنى وكذلك أحمد فهمى فى برنامج "أبو حفيظة" ومسلسل "الواد سيد الشحات" و"ريح المدام" و"الزوجة الـ18"، كما اشتهر بأغنية "بسبوسة" من مسلسل الوصية والتى غناها مع المطربة بسنت النبراوى.