مهيرة عبدالعزيز مع ابنتها يسمة في مقعدها المفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت الإعلامية مهيرة عبدالعزيز، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورة تجمعها بابنتها الوحيدة "يسمة". ظهرت يسمة تجلس بين أقدام والدتها، وعلقت مهيرة على الصورة: "يسمة في مقعدها المفضل". يُذكر أن الإعلامية مهيرة عبدالعزيز ساعدت الفنان رامز جلال في مقلبه "رامز في الشلال"، وهي إعلامية إماراتية من أصل مصري، حققت شهرة كبيرة في الإمارات من خلال حوارات مع كبار الشخصيات العامة في الإمارات.

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