بالصور ..تكريم نبيلة عبيد وأيمن زيدان وصفاء سلطان على هامش "الإسكندرية السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

شارك عدد كبير من نجوم الفن في العشاء الذي أقيم داخل أحد فنادق الإسكندرية، احتفالاً بضيوف ونجوم الدورة الـ ٣٥ لمهرجان الإسكندرية السينمائي.

تخلل الحفل تكريم الفنانة نبيلة عبيد وصفاء سلطان والنجم السوري أيمن زيدان وصفاء سلطان ونقيب السينمائيين اللبنانيين والفنان العراقي جمال أمين ورفيق علي أحمد.

أقام الحفل للاحتفاء بضيوف ونجوم المهرجان كلا من شريف حليو وياسر رجب وإيهاب الجندى مجلس إدارة "مجموعة مرسيليا بيتش " وشارك في تسليم دروع التكريم الفنانين محمود قابيل، إلهام شاهين لبلبة.

كما تواجد في الحفل الأمير أباظه رئيس المهرجان، والمنتج محمد فوزي وحرمه الفنانة وفاء عامر، وعمرو عابدين، ونشوى مصطفى، وأحمد وفيق، ومحمد فاضل، وفردوس عبد الحميد، وعادل أديب، ومنال سلامة، وخالد عبد الجليل، وهاني لاشين وحرمه، وأنعام محمد علي، وسلوى محمد علي، وعلي عبد الخالق، والوفدان السوري والجزائري.