بالصور.. ريهام أيمن تخضع لجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365: خضعت الفنانة ريهام أيمن، لجلسة تصوير جديدة، نشرت تفاصيلها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام". ظهرت ريهام في الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية خلالها كاب، وحازت الصور التي طرحتها عبر حسابها على إعجاب متابعيها. يُذكر أن الفنانة ريهام أيمن تزوجت من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وبعدها اعتزلت التمثيل.​

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