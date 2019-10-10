ابنة هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
خضعت زينب نصر فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي، لجلسة تصوير جديدة، نشرت تفاصيلها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، التي ظهرت فيها بفستان أحمر اللون طويل.
علقت فياض على الصورة: "أنا التاريخ في عقلهم.. أنا الآثار التي أبقاها الزمان.. حذفي ليس بإمكانهم ولا نسياني كان بالإمكان (قول أعجبني)".
من ناحية أخرى، تستكمل هيفاء وهبي تصوير أحدث أفلامها "أشباح أوروبا"، ويشاركها البطولة أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر.
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