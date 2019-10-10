الحلفاوي يتحدث عن أسوأ مشهد في "الممر"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، رده على أحد متابعيه رأيه في مشهد "عزيزة الرعاشة وروحية ما أعدمكش" في فيلم "الممر".

كتب الحلفاوي: "رأيي أنها فجة إلى حد كبير ومن أسوأ مشاهد الفيلم كتابةً وأداءً وإخراجًا.. كان يمكن الاستغناء عنها تمامًا. بدت وكأنها من فيلم آخر لا علاقة له بالموهوب شريف عرفة. عكس مشاهد السنترال مثلاً.. كنت أفضل أن يكون أول ظهور لأحمد رزق هو مشهد دخوله على الضابط نور".

عُرض فيلم "الممر" مؤخرًا على عدد من الفضائيات بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر العظيم، وذلك بعدما حقق نجاحًا كبيرًا وإيرادات ضخمة في السينما عندما طرح في موسم عيد الفطر الماضي.​