ممدوح موسى يهنئ عمرو دياب بعيد ميلاده على طريقته الخاصة

هنأ الإعلامي ممدوح موسى النجم عمرو دياب بعيد ميلاده الـ 58، حيث نشر بعض الصور الناردة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

واحتفل الإعلامي ممدوح موسى بعيد ميلاد النجم عمرو دياب قائلًا: "رحله عمر وحب وعشق لفن واجتهاد لنجم كبير

مشرفنا بنحتفل بعيد ميلاد عمرو دياب والسنه ده بالذات بنحتفل بمرور 30 سنه علي وجود عمرو دياب علي قمه الهرم الغنائي من اول ميال سنه 89 الي يوم تلات 2019 كل سنه وانت بصحه وسعاده ونجاح وديما علي القمه يانجم الشرق".

ومن ناحية آخرى يستعد النجم عمرو دياب لطرح ألبومه الجديد "أنا غير"، والذي يضم باقة لامعة من الأغاني أبرزهم: "بحبه"، "يوم تلات"، "أنا بشتاق"، "بعد عشرة".

Advertisements

يذكر أن ربطت صداقة قوية جمعت الإعلامي ممدوح موسى والنجم عمرو دياب منذ سنوات طويلة، حيث كانوا يحضرون أعمالهم سويًا.