شاهد.. صورة نادرة تجمع بين طلعت زكريا والرئيس الأسبق حسني مبارك

تداولت بعض الصفحات عبر حسابات مواقع السوشيال ميديا، صورة تجمع بين النجم طلعت زكريا، والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وكان هذا أول لقاء يجمعهم بعد رحلة علاج الفنان طلعت زكريا، حيث أصيب في عام 2009، بفيروس غامض وادخل في غيبوبة، استمرت أكثر من شهرين، ذلك المرض الذي استدعى سفره خارج مصر للعلاج، وكانت هناك حيرة شديدة في تشخيص المرض وعلاجه، وظن الجميع أن طلعت

زكريا لن يتمكن من التعافي.

لكن القدر لم يحمل كلمة النهاية في حينها، وتجاوز زكريا تلك الأزمة التي جاءت بعد تقديمه فيلم "طباخ الريس"، الذي كان سببا في توطيد علاقة الفنان الراحل بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

ويرجع سبب حب الرئيس السابق مبارك له بعد تقديم طلعت زكريا دور طباخ الرئاسة الذي يحرص على

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إطلاع الرئيس بكافة تفاصيل ما يحدث في مصر، والتي يحاول الوزراء حجبها عن رئيس الدولة.

وكون الرئيس مبارك دفع 8 ملايين جنيه من حسابه الشخصي وهي قيمة تكاليف علاج طلعت زكريا خارج مصر، حيث رفض مبارك أن يصدر قرارا بعلاج زكريا على نفقة الدولة وقرر أن يعالجه على نفقته الشخصية.

وفور مغادرة طلعت زكريا للمستشفى استدعاه الرئيس الأسبق حسني مبارك من أجل لقائه والاطمئنان على صحته، وهو الأمر الذي ظل زكريا يفتخر به دائما، لتحل تلك الصورة ذكرى في تاريخ كل منهما.