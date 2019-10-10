تراند اليوم : أول ظهور لحنان مطاوع بعد الولادة في “معكم منى الشاذلي”

في أول ظهور لها عقب انجاب مولودتها الأولى تحل النجمة حنان مطاوع ضيفة على الاعلامية منى الشاذلي في حلقة الجمعة المقبل من حلقات برنامج “معكم منى الشاذلي” المذاع على فضائية سي بي سي.

وخلال اللقاء تتحدث حنان عن أسرار اخفاء خبر حملها طوال 9 أشهر، وكيف تغلبت على أوجاع الحمل خلال تصوير دورها فى مسلسل “لمس أكتاف” الذي عرض فى شهر رمضان الماضي.

وتكشف حنان كيف اختارت مع زوجها المخرج المسرحي أمير اليمانى اسم ‘أماليا’ لاطلاقه على مولودتهما ومعنى الاسم، بالاضافة الى الدور المهم والكبير الذي لعبته والدتها الفنانة القديرة سهير المرشدي سواء خلال فترة حملها او حتى بعد الولادة.

وتتضمن حلقة الشاذلي مع حنان مطاوع فقرة أخرى مع المطربة حنان ماضي تتحدث فيها عن أسباب ابتعادها طوال الفترة الماضية عن احياء الحفلات الفنية.

وتروي ماضي تفاصيل خاصة عن بدايتها فى عالم الغناء والطرب ، وزواجها من الملحن المعروف ياسر عبدالرحمن، وكيف كان يتم اختيارها لغناء تترات كثير من المسلسلات التى تعتبر علامات فى تاريخ الدراما العربية.

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