تراند اليوم : كاتبة مصرية تحصل على جائزة الأميرة مارغريت للثقافة لعام 2019

كتبت : شيرين عصملي

عرضت قناة “روسيا اليوم”، مقطع فيديو يتضمن لقطات من حصول الروائية والمحللة السياسية والاجتماعية المصرية، أهداف سويف، على جائزة الأميرة مارغريت من مؤسسة الثقافة الأوربية للعام 2019.

ونال الجائزة أيضا مهرجان “مدينة النساء” بمدينة ليوبليانا عاصمة جمهورية سلوفينيا، وذلك لامتلاكهما رؤية متفائلة للديمقراطية من خلال إعادة تعريف فهم الثقافة، وقدرتها على تطوير الواقع الاجتماعي الأوروبي المشترك.

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وقد دأبت سويف على مدار 20 عاما مضت في المزج بين الأدب والمشاركة الفعالة في المجتمع والسياسة بشجاعة، وصنعت هيكلا راسخا من الخيال الأدبي والصحافة الملتزمة وقف أمام موروث طويل للتدخل الأوروبي في نزاعات خارج الحدود الإقليمية، وتعتبر أحد الأعضاء المؤسسين لمهرجان فلسطين للأدب (من 2008 وحتى الآن)، والذي طرح شكلا جديدا من أشكال التعاون الثقافي الدولي، كما أسهمت معارضة سويف المستمرة لكافة أشكال الاستبداد والاستعمار، في إلهام أجيال جديدة من الأصوات الناقدة في جميع أنحاء أوروبا والمناطق المجاورة لها.

وطوال حياتها المهنية، كانت سويف دائما معارضا وسيطا بين الشرق والغرب، وتعمل دائما على إيجاد أرضية مشتركة لمستقبل أكثر ديمقراطية، وتمنح جائزة الأميرة مارغاريت سنويا لشخصيات ومؤسسات يستطيعون تخيل سبل جديدة لأوروبا بشجاعة وقوة إبداعية.