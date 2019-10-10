تراند اليوم : إياد نصار يكشف كواليس ” الممر” مع إنجي علي .. غدا

يكشف الفنان إياد نصار عن كواليس فيلم “الممر”، الذي حقق نجاحا كبيرا، خلال حلقة الغد من برنامج “أسرار النجوم” الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي عبر محطة راديو “نجوم إف إم”.

ويتحدث “إياد” عن تفاصيل دوره ضمن أحداث العمل، وكيف جسد دور الظابط اليهودي بإتقان، كما يكشف عن كواليس أعماله الفنية المقبلة، ويوضح سبب مشاركته في مسلسل “حواديت الشانزليزيه” بجانب الحديث عن العديد من أسرار حياته الفنية وكذلك الشخصية.

يذاع برنامج “أسرار النجوم”، الخميس من كل أسبوع على إذاعة “نجوم إف إم”، في الثامنة مساءً، ويستمر بثه لمدة ساعتين على الهواء مباشرة.

وشارك فى بطولة فيلم “الممر” عدد كبير من النجوم، منهم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبواليزيد، كما يضم الفيلم هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة، وحجاج عبدالعظيم كضيوف شرف.