تراند اليوم : غدا .. أحمد داوود ويسرا اللوزي ضيوف برنامج ” أنا وبنتي ” مع شريف منير

يحل الفنان أحمد داود والفنانة يسرا اللوزي ضيفين على برنامج “أنا وبنتي”، الذي يقدمه الفنان شريف منير وابنته “أسما”، على قناة “ON E”، غدا الخميس.

يتناول اللقاء أحاديث طريفة عن أعمالهما الفنية، وأبرز المواقف التي تعرضا لها، كما تتحدث يسرا عن تجربتها مع المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين. وينضم للقاء أيضا الفنان علي الطيب.

برنامج “أنا وبنتي” يقدمه الفنان شريف منير، وابنته أسما، ويناقش في كل حلقة أحد الموضوعات التي تتناول الفرق بين الأجيال، من خلال مجموعة من الضيوف المختلفة.

يبث اللقاء غدا الخميس، الموافق 10 أكتوبر، على شاشة On E في تمام الساعة الحادية عشر مساء.