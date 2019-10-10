ضاحي خلفان يرد على تقرير الجزيرة ان هزاع المنصوري لم يكن رائد فضاء!

كتب امير فتحي في الخميس 10 أكتوبر 2019 03:58 صباحاً - رد ضاحي خلفان، قائد شرطة دبي السابق على تقرير لفناة الجزيرة القطرية تحدث عن ان الإماراتي هزاع المنصوري لم يكن “رائد فضاء” بل سائحا تم شراء مقعد له في رحلة فضائية مقابل مبلغ ضخم.

وقال ضاحي خلفان في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “الفزعة يا بو فارس… الجزيرة ونيويورك تايمز يحاولون يبخسوا من انجاز الامارات…. ولولا اني كشفت كذبهم لاني رحت لموقع ناسا وغطست في كل الاخبار المكتوبة عالموقع، لقيت ان الناسا استخدمت عدة توصيفات للمنصوري ومنها: رائد فضاء”.

وكانت قناة الجزيرة قد نقلت عن صحيفة الـ “نيويورك تايمز” أن الإمارات دفعت مبلغا ضخما لموسكو مقابل إتاحة الفرصة أمام الطيار الإماراتي هزاع المنصوري (35 عاما) للذهاب إلى الفضاء، كغيره من الراغبين.

يذكر ان هزاع المنصوري شارك في مهمة انطلقت إلى محطة الفضاء الدولية. يوم 25 سبتمبر، ليحقق إنجازا تاريخيا لبلاده التي اختارته في أبريل الماضي ليكون أول رائد فضاء يمثلها.

وتندرج مهمة المنصوري ضمن برنامج “الإمارات لرواد الفضاء” الذي يشرف عليه مركز محمد بن راشد للفضاء، ويعد أول برنامج متكامل في المنطقة العربية يعمل على إعداد كوادر تشارك في رحلات الفضاء المأهولة للقيام بمهام علمية مختلفة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.