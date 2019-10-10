تركيا تنشر صورا للحظة إعطاء أردوغان الأمر ببدء عملية “نبع السلام” في سوريا

كتب امير فتحي في الخميس 10 أكتوبر 2019 03:58 صباحاً - نشرت الرئاسة التركية صورا للحظة التي اتصل فيها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بوزير دفاعه ليأمره ببدء عملية “نبع السلام” شمال شرق سوريا.

ويظهر أردوغان في الصور وهو يتصل بوزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ليعطيه الأمر ببدء العملية العسكرية على مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ذات الغالبية الكردية شرقي الفرات، وفقا لوكالة الأناضول الرسمية التركية.

وكان قد أعلن الرئيس التركي في وقت سابق الأربعاء، بدء العملية العسكرية التركية التي سماها “نبع السلام” ضد قوات سوريا الديمقراطية وحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب.

وتشن تركيا عملية عسكرية جوية وبرية على المناطق التي تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي الفرات، وأسفرت العملية عن مقتل مدنيين بقصف جوي في منطقة رأس عيسى، وفقا لسوريا الديمقراطية.