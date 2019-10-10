فيلم Joker يقضى على آمال فيلم Gemini Man في تصدر شباك التذاكر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن فيلم الجوكر الجديد الذي عرض يوم 4 أكتوبر الجاري، يسعى لتحطيم الأرقام القياسية، بعد أن تصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقاً للإيرادات في الافتتاحية الأولى في شهر أكتوبر، برصيد إيرادات 258 مليون دولار في الافتتاحية الأولى.
وسرعان ما حطم فيلم الجوكر العديد من أحلام الأفلام الأخرى في تصدر شباك التذاكر مثل فيلم Gemini Man بطولة الممثل العالمي ويل سميث الذي عرض في 5 أكتوبر الجاري، ونجح في حصد إيرادات 29 مليون دولار داخل أمريكا الشمالية بعد عرضه في 3600 شاشة عرض.
فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف، وبلغت تكلفة انتاج الفيلم 55 مليون دولار أمريكى، ومقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر في مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التي تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.
الفيلم سبق وعرض في عدد من المهرجانات العالمية منها مهرجان فينسيا وتورونتو ونيويورك وهامبورج، وزيورخ.
ويضم الفيلم عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف.
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