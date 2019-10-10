جوين ستيفانى تحصل على جائزة في حفل «People’s Choice Awards»

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

استطاعت النجمة والممثلة الأمريكية جوين ستيفاني، عضوة لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب الشهير ” the voice ” في نسخته الأمريكية، وهي و احدة من أهم جوائز” People’s Choice Awards ” لعام 2019 و المقرر إقامتها الشهر المقبل، أن تحصل على جائزة.

وتم اختيار جوين ستيفاني البالغة من العمر 50 عاما، لكي تنل جائزة ” Fashion Icon Award “ وهي جائزة التي نالتها النجمة العالمية و مصممة الأزياء الشهيرة فيكتوريا بيكهام العام الماضي.

وقالت جوين في بيان “إنه لشرف لا يصدق أن أحصل على جائزة أيقونة الموضة لهذا العام في حفل ” People’s Choice Awards ” بصفتي فنانة ومغنية، فقد كانت الأزياء دائما بمثابة منفذ إبداعي بالنسبة لي للتعبير عن شخصيتي وعن موسيقاي، أنا حقا ممتنة للغاية لتلقي هذه الجائزة.

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وكانت جوين ستيفاني، قد فازت مؤخرا، بلقب امرأة العام، تقديرا لمجهوداتها في مجال الغناء.

وتم تكريم جوين في احتفال ضخم أقامته مجلة Glamour التي تهتم بالمرأة والموضة يوم الإثنين 14 نوفمبر، وشهد حضور عدد كبير من مشاهير هوليوود.

وتألقت النجمة والمطربة العالمية خلال الحفل بشكل كبير، حيث ارتدت جوين ستيفاني، فستانا واسعا من اللونين البيج والأسود.