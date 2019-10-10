مونيكا بيلوتشي تخطف الأنظار في حفل لأكاديمية الأوسكار في روما.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

نظمت أكاديمية علوم وفنون السينما الأمريكية، الأوسكار حدثا مميزا يعد الأول من نوعه مخصص للسينما الإيطالية، بقلب العاصمة الإيطالية روما.

وشهد الحدث حضور عدد كبير من نجوم ونجمات السينما الكبار، على نطاق أوروبي وأمريكي، كان أبرزهم النجمة الإيطالية الكبيرة مونيكا بيلتوشي.

ونشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية لقطات من وصول مونيكا للسجادة الحمراء للحدث، وكانت ترتدي إطلالة سوداء أنيقة لفتت لها أنظار الحاضرين.

وحرصت النجمة العالمية البالغة من العمر 55 عاما، على التقاط صورا تذكارية أثناء فعاليات الحفل مع عدد من المسئولين عنه، وفي مقدمتهم المديرة التنفيذية لأكاديمية علوم وفنون السينما، السيدة “دون هادسون.

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كما ظهرت مونيكا في لقطات أخرى مع رئيس أكاديمية علوم وفنون السينما “ديفيد روبن”، ومعهما “دون هادسون” على السجادة المعدة خصيصا للحدث وكانت باللون الذهبي.

وكان من ضمن صناع السينما المميزين الحاضرين للحفل من الجانب الإيطالي، المخرج الإيطالي القدير جوسيبي تورناتور.

والجدير بالذكر أن العديد من شركات الإنتاج السينمائي، قد بدأت في إرسال أفلامها المرشحة ليتم اختيارها ضمن القائمة النهائية لترشيحات الأوسكار، فسبق وأن أعلنت شركة ديزني الأمريكية عن أن أبرز مرشحيها، فيلم Avengers: Endgame، والذي قدمته للترشح لـ 12 جائزة أوسكار منها جائزة أفضل مخرج وأفضل فيلم وأفضل سيناريو.

واستثنت شركة ديزني النجم روبيرت داوني جونيور من ترشيحاتها للأوسكار لهذا العام، بناء على طلب شخصي منه، حيث كان من المنتظر أن ترشحه الشركة لجائزة أفضل ممثل عن تجسيده لشخصية توني ستارك بالفيلم.