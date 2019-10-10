سيلينا جوميز تبهر جمهورها بصورة.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أبهرت النجمة والمطربة الأمريكية سيلينا جوميز جمهورها حول العالم بصورتها الجريئة، التي نشرتها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، دون وضع مكياج على الاطلاق.

سيلينا جوميز التي تبلغ من العمر 27 عاما، ظهرت وهي نائمة بفراشها وعلقت : انا كل الاوقات” وحققت الصورة أكثر من ثماني مليون علامة اعجاب لايك.

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وكانت سيلينا جوميز قد عادت لاستئناف نشاطاتها الفنية بعد ابتعادها عن الساحة الغنائية لفترة طويلة بسبب مرورها بوعكة نفسية وايضا انشغالها بالأعمال السينمائية.

وكانت آخر أغنيات سيلنا جوميز، التي طرحتها أغنية back to you التي غنتها لمسلسل 13 reasons why .

وشاركت المطربة العالمية في بطولة الفيلم الكرتوني Hotel Transylvania 3: Summer Vacation وأيضا في فيلم the dead dont die.