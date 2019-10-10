إيدي ريدمان برفقة زوجته في عرض فيلمه الجديد «The Aeronauts».. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

حضر النجم الأمريكي إيدي ريدمان، عرض فيلمه الجديد، والذي يحمل اسم ” The Aeronauts ” و الذي اقيم في ميدان أوديون لوكستر في لندن، وبمجرد وصوله لمكان العرض تركزت عليه عدسات المصورين، وقد ظهر ريدمان البالغ من العمر 37 عاما، مرتديا ” بدله ” من القطيفة و هي من تصميم ” Ralph Lauren Purple Label ” ، و كان بصحبة ريدمان زوجته هانا.

وشهد العرض أيضا حضور النجمة العالمية فليسيتي جونس التي ابهرت العالم بإطلالتها الراقية علي السجادة الحمراء، و ظهرت النجمة الشهيرة مرتديه فستان طويل من تصميم دار أزياء ” Oscar de la Renta ” .

والجدير بالذكر أن فيلم ” The Aeronauts ” تبدأ احداثه عندما تجد الطيارة أميليا ورين التي تجسد دورهال (فيليسيتي جونز) والعالم جيمس جلاشر (إدي ريدماين) انفسهم في معركة ملحمية من أجل البقاء أثناء عمل اكتشافات خاصة في منطاد هواء ساخن ، العمل من إخراج توم هاربر الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع جاك ثورن.