مادونا تؤجل حفلاتها الغنائية

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أعلنت النجمة والمطربة الأمريكية مادونا، في بيان صحفي، عن تأجيل حفلها في أكاديمية بروكلين الموسيقية، التي كان من المقرر أقامتها يوم الاثنين 14 اكتوبر، وذلك بسبب تعرضها للإصابة في الركبة.

وقال البيان الصحفي : مادونا تعاني من إصابة في ركبتها والأطباء نصحوها بالراحة لمدة 3 أيام من أجل التعافي بشكل كامل، وعلى المعجبين الذين قاموا بشراء تذاكر الحفل انتظار إعلان موعد جديد للحفل.

ومن المتوقع تأجيل حفل مادونا ضمن جولتها العالمية Madame X المقرر إقامتها يوم 10 أكتوبر و 12 أكتوبر المقبل.

والجدير بالذكر أن مادونا قد اعتذرت لجمهورها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي قائلة : من الصعب على مداك اكس ان تتعرف انها انسان من لحم ودم وعليها الراحة لمدة 3 ايام كي اتعافى من إصابة ركبتي انا لست انهزامية وهذا ما يؤلمني بشدة وشكرا لتفهمكم.