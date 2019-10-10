جينيفر لوبيز بدون ماكياج في شوارع نيويورك.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

بالرغم من أن النجمة والمطربة الأمريكية جينيفر لوبيز والدة لطفلين، وسيدة بلغت من العمر 50 عامًا في يوليو الماضي، لكنها لا تبدو في أعين الذين شاهدوها اليوم بإطلالتها النهارية المثيرة بشوارع نيويورك الأمريكية في 4 أكتوبر، لا تزيد عن 30 عامًا، رغم ظهورها بوجه خالي من “الميك اب” تمامًا.

وتتمتع النجمة العالمية كذلك بجسد ممشوق ومتناسق، كما تتمتع بمهارات الرقص المكتسبة حديثًا، وتشتهر جينيفر لوبيز أيضًا ببشرتها البرونزية المتوهجة.

والجدير بالذكر أن تقرير ضدر من موقع فني عالمي، قد علق على قدرة جينيفر لوبيز على الاحتفاظ بهذا الجسد البديع والخالي من العيوب تقريبًا، قائلًا: أن إشراقتها ترجع إلى حد كبير إلى جيناتها، أو ربما يكون النظام الغذائي الخالي من السكر الذي كانت تعاني منه في عام 2019، ومهما يكن السبب، فقد مُنحت الفاتنة بشرة رائعة، فقط تحقق من صورتها دون ماكياج لترى بنفسك.

وكانت لوبيز قد تحدثت مؤخرًا عن قرارها في الإنجاب من خطيبها لاعب البيسبول أليكس رودريغيز. وأكدت أن طفليها التوأم إيمي وماكس البالغين من العمر 11 عاما، يحبان العيش في عائلة كبيرة.