شيرين تتلقى تهنئة من أحلام بمناسبة عيد ميلادها

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

حرصت الفنانة الإماراتية أحلام على توجيه تهنئة خاصة للفنانة شيرين عبدالوهاب احتفالا بعيد ميلادها.

أحلام قالت في تهنئتها لشيرين، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “كل سنه وانتي طيبه يا طيبه @sherine يارب كل سنينك حب وسعاده ونجاح”.

شيرين ردت على تهنئة الفنانة الإماراتية لها، بقولها: “وإنتي طيبة وصديقة وناجحة يا كبيرة يا أم قلب كبير”، وقد أثنى جمهورهما على العلاقة الطيبة التي تربط الفنانتين.

وتحتفل الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب هذا العام بعيد ميلادها الـ 39، حيث أنها من مواليد يوم 8 أكتوبر عام 1980.

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وكانت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب قد أحيت مؤخرا حفل غنائي بالسعودية ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي.

شيرين وجهت رسالة لمصر خلال الحفل، حيث قالت: “يا جماعة إسمحولي اتكلم عن الوطن علشان إحنا في وطن غالي، واسمحولي أنا مش بعرف اتكلم، ورغم إني أخدت عهد على نفسي أني لا أتكلم ولا أعبر عن رأي، ولا أقول أي شيء أنا حاسة بي لكن إحنا في وضع لابد أن نقول فيه كلمة حق، ونفسي حسام جوزي يساعدني فيها، وهاستسمحه إنه يجي لأنه بيعرف يتكلم، وأحبه يشاركني هذه الكلمة”.

وبدأ حسام حبيب، كلمته بتهنة الشعب السعودي باليوم الوطني السعودي، وأضاف: “اسمحولي اقدم رسالة لبلدنا ولرئيسنا عبدالفتاح السيسي، وبنقولهم إننا في ضهركم ومعاكم وربنا ينصر أهل السعودية ودايما في تقدم”، وأكملت شيرين باكية: “اللي ملوش كبير بيشتروا له كبير وإحنا عندنا كبير وبنحترمه”.