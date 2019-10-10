- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أطلت الفنانة المصرية حنان مطاوع على جمهورها بلوك جذاب، في أول ظهور إعلامي لها بعد إنجاب ابنتها «أماليا».
حنان نشرت صور لها من حلقتها المنتظر عرضها قريبا مع الإعلامية منى الشاذلي، حيث ظهرت بفستان أسود طويل، وتسريحة شعر أنيقة.
جمهور الفنانة المصرية عبر عن إعجابه الشديد بطلتها، وحسدها على رشاقتها، رغم مرور شهر واحد على إنجاب طفلتها.
الفنانة المصرية كشفت أنها اكتشفت حملها أثناء تصوير مسلسل «لمس أكتاف»، واضطرت أن تخفي الخبر، حيث أتمت التصوير بالكامل لعرض العمل في شهر رمضان، كما كان مقرر له.
وكانت حنان مطاوع قد رزقت بانبتها أماليا مؤخرًا من زوجها المخرج المسرح أمير اليماني، وكان خبر إنجابها بمثابة مفاجأة لكل جمهورها.
وبعد الإنجاب مازحت حنان جمهورها، ووجهت رسالة للأمهات قائلة: «نسيت النوم وأحلامه، نسيت لياليه وأيامه، دي رسالتي لكل الأمهات حديثي الولادة، مفيش حاجة اسمها نوم كانت فترة وعدت في حياتنا، النوم دا كان حلم».
كانت هذه تفاصيل خبر حنان مطاوع تثير إعجاب جمهورها برشاقتها بعد شهر من الإنجاب.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.