حنان مطاوع تثير إعجاب جمهورها برشاقتها بعد شهر من الإنجاب.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلت الفنانة المصرية حنان مطاوع على جمهورها بلوك جذاب، في أول ظهور إعلامي لها بعد إنجاب ابنتها «أماليا».

حنان نشرت صور لها من حلقتها المنتظر عرضها قريبا مع الإعلامية منى الشاذلي، حيث ظهرت بفستان أسود طويل، وتسريحة شعر أنيقة.

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جمهور الفنانة المصرية عبر عن إعجابه الشديد بطلتها، وحسدها على رشاقتها، رغم مرور شهر واحد على إنجاب طفلتها.

الفنانة المصرية كشفت أنها اكتشفت حملها أثناء تصوير مسلسل «لمس أكتاف»، واضطرت أن تخفي الخبر، حيث أتمت التصوير بالكامل لعرض العمل في شهر رمضان، كما كان مقرر له.

وكانت حنان مطاوع قد رزقت بانبتها أماليا مؤخرًا من زوجها المخرج المسرح أمير اليماني، وكان خبر إنجابها بمثابة مفاجأة لكل جمهورها.

وبعد الإنجاب مازحت حنان جمهورها، ووجهت رسالة للأمهات قائلة: «نسيت النوم وأحلامه، نسيت لياليه وأيامه، دي رسالتي لكل الأمهات حديثي الولادة، مفيش حاجة اسمها نوم كانت فترة وعدت في حياتنا، النوم دا كان حلم».