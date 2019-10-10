إيمي طلعت زكريا تنهار وتفقد وعيها أثناء تشييع جثمان والدها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سببت وفاة الفنان المصري طلعت زكريا صدمة كبيرة لجمهوره وزملائه بالوسط الفني، ولابنته الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا.

إيمي طلعت زكريا لم تتحمل صدمة وداع والدها، وتعرضت للإغماء، أثناء تشييع جثمانه من مسجد العمري بالإسكندرية.

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صديقات إيمي وأقاربها قاموا بمؤازرتها في مصابها، بينما انهارت الفنانة للغاية حزنا على فراق والدها.

وشارك عدد من النجوم فى تشييع الجثمان منهم، هنا الزاهد، أحمد فهمى، إلهام شاهين، بوسى شلبى، أحمد رزق، طارق عبد العزيز، أشرف زكى، محمود قابيل.

الفنان المصري رحل بعد أزمة صحية شديدة الثلاثاء، 8 من شهر أكتوبر، حيث صرح نجله أنه أصيب بالتهاب رئوي، وأن السجائر كانت سببًا في وفاته، وأنه دخل المستشفى منذ أسبوع، ولكن تدهورت حالته سريعا، ووافته المنية.

وقد سارع عدد كبير من الفنانين في نعي الفنان عبر حساباتهم الشخصية، حيث كان طلعت رفيق نجاح لعدد كبير منهم في أعمالهم الفنية، ومن المقرر أن يكون العزاء الخميس، 10 أكتوبر، في مسجد الحامدية الشاذلية.