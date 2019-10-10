صلاح عبدالله لطعت زكريا: التالتة تابتة.. وما علاقة أحمد آدم؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نعى الفنان المصري صلاح عبدالله صديقه الفنان الراحل طلعت زكريا، والذي وافته المنية الثلاثاء، 8 من شهر أكتوبر.

صلاح نشر صورة للفنان الراحل، وكتب معلقا: « طلعت راح يا آدم، للشاعر مجدي كامل ولعلاء ولي الدين، راح ولينا فات ذكريات البدايات وأحلى ‏الحكايات وضحك السنين، دفنوه يا صاحبي خلاص، والتالتة تابتة، ما هو مات ورجع قبل كده مرتين».

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الفنان المصري أضاف: « ربنا يجعل سنين معاناتك في ميزان حسناتك، آمين يا رب العالمين، أرجوكم الفاتحة ‏والدعاء لطلعت زكريا».

طلعت زكريا رحل بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، حيث تعرض لالتهاب رئوي، ودخل المستشفى، ولكن مع مرور الوقت حدثت له مضاعفات كثيرة، ورحل.

خرجت جنازة الفنان الراحل طلعت زكريا اليوم الأربعاء، من مسجد “العمري” في حي العطارين من مدينة ‏الإسكندرية.

الجنازة شهدت حضور عدد من الفنانين، وحرصت الفنان هنا الزاهد على الحضور برفقة زوجها الفنان أحمد فهمي، كما حضر نقيب الممثلين أشرف زكي والفنان محمد لطفي.