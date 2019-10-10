إلهام شاهين تستجم على شاطئ الإسكندرية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتهزت الفنانة المصرية إلهام شاهين فرصة تواجدها في الإسكندرية لحضور فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي، وأخذت جولة على الشاطئ.

إلهام شاركت محبيها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، في صور لها وهي على متن مركب، وتستمتع بالبحر، والتقطت لها عدد من الصور، وهي ترتدي ملابس كاجوال بسيطة.

الفنانة المصرية تلقت عدد من التعليقات من قبل الجمهور الذي تغزل في طلتها، وعبر عن إعجابه بها، وخاصة أن إلهام تمكنت من فقد بعض وزنها الزائد.

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حفل افتتاح الدورة الـ 35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي حضره عدد من الفنانين ومنهم لبلبة، محسن محي الدين، إلهام شاهين، نشوى مصطفى، منال سلامة، رانيا فريد شوقي، أحمد عبدالعزيز، غادة إبراهيم، وغيرهم.

الدورة تحمل اسم الفنانة نبيلة عبيد، والتي تم تكريمها في حفل الافتتاح، وسط عدد كبير من الفنانين، وعبرت نبيلة عن سعادتها الكبيرة بهذا التكريم.

كما شهد حفل الافتتاح تكريم الفنان محمود قابيل، وكذلك تكريم المخرج محمد فاضل، والذي حضر برفقة زوجته الفنانة فردوس عبدالحميد.