عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاده مع دينا الشربيني ونجوم الفن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري عمرو دياب بعيد ميلاده قبل موعده بعدة أيام، حيث أنه يوافق يوم 11 أكتوبر، وذلك في حفل كبير بحضور الفنانة دينا الشربيني.

الحفل شهد أيضا حضور عدد من نجوم الفن أصدقاء عمرو ودينا، وهم المنتج تامر مرسي وزوجته الفنانة نسرين إمام، والفنان خالد سليم وزوجته، والفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش.

كما حضر الفنان أحمد داود وزوجته الفنانة علا رشدي، والفنان محمد لطفي، والفنانة ياسمين رئيس، وعمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي.

عمرو دياب ظهر خلال الحفل بإطلالة كاجوال بسيطة، والتقط الكثير من الصور التذكارية مع دينا الشربيني والنجوم حضور الحفل، في أجواء احتفالية مبهجة.

Advertisements

يذكر أن الفنان المصري عمرو دياب من مواليد يوم 11 أكتوبر عام 1961، أي أنه يبلغ من العمر حاليا 58 عاما.

وكان الفنان المصري عمرو دياب قد أحيا مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا بمدينة العقبة بالأردن، وسط حضور جماهيري كبير.

الفنان المصري أشعل الحفل بمجموعة كبيرة من أجمل أغانيه الحديثة والقديمة، وسط تفاعل شديد من جمهوره الذين رددوا معه كلمات أغانيه.

وأكدت وسائل إعلام أردنية أن نسبة الإشغالات الفندقية بخليج العقبة قد زادت بنسبة ٩٥% تزامنا مع موعد الحفل.