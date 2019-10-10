سوزان نجم الدين تُحرج باسم يا خور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كذبت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، مواطنها الفنان باسم ياخور، بعد تصريحه الأخير حول عدم دعوتها لبرنامجه “اكلناها”.

سوزان نجم الدين، قالت خلال لقائها في برنامج et بالعربي، والمذاع عبر فضائية “روتانا”: “أنا ما بقول شيء ما صار وعيب، ثانيًا يمكن نسي ما بعرف اسأله هو”.

وأضافت: “يا عيب الشوم ما بدي أفوت بهذه المهاترات لأنه أصغر من إني أفوت فيها”، وكشفت أن سبب عدم ظهورها في برنامجه، أنها لا تحب الظهور في أي برنامج يثير الفتنة، ويضلل بين النجوم السوريين”.

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ونشرت تسجيل صوتي لإحدى معدات البرنامج وهي تطلب منها تحديد موعد لتصوير الحلقة، وذلك لتكذيب تصريحات باسم ياخور.

كما ردت على الاتهامات التي واجهتها خلال السنوات الأخيرة حول شراء تكريماتها في المهرجانات، قائلة: “إذا بينعرض علي هيك بدي استسخف حالي كتير واستسخف الجهات المكرمة، والجهات التي كرمتني كبيرة وما بتسمح تبيع أصلا”.

يذكر أن سوزان نجم الدين، شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «ابن أصول» أمام الفنان المصري حماده هلال، كما ظهرت كضيفة شرف في الموسم الثالث من مسلسل «كلبش» أمام النجم المصري أمير كرارة، كما عرُض لها فيلم «حملة فرعون» في موسم عبد الفطر الماضي