داليا مبارك تحتفل بإطلاق "في حياتك مستحيل"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: احتفلت الفنانة السعودية داليا مبارك بإصدار ميني ألبوم جديد من إنتاج شركة "تيونز" بعنوان "في حياتك مستحيل" وسط عدد كبير من أصدقائها وأسرتها في دبي بحضورٍ حاشد من أهل الفن والصحافة العربية.

وشهد الحفل الذي نظمته شركة هيومانجمنت، عدة لقطات مميزة، منها حضور زوج داليا "لي ستاركس" معبِّراً عن فخره ومحبته ودعمه الدائم لها. بالإضافة لممثلي الشركات التي تُعنى بالموسيقى بينها "أنغامي"، "روتانا" و"بلاتينوم". فيما شارك ممثلون عن شركتي "انستغرام" و"تيك توك".

يشار إلى أن "مبارك" تعاونت في هذا الميني الألبوم مع عدد من أهم الشعراء والموزعين، فيما حرصت على أن يكون صناعة سعودية بقدر المستطاع. علماً أن أغانيه الخمسة من ألحان ياسر بو علي. وهي باللهجة السعودية والخليجية: "وينك الليلة"، "في حياتك مستحيل"، "أبد ما هو"، "تمر البال" و"لا طحت". علماً أنه يلاقي تفاعلاً ملفتاً على مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحه.

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