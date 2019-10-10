فيلم "بعد الخميس" آخر أعمال النجم طلعت زكريا









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: نعت شركة العنود برودكشن للإنتاج الفني الفنان المصري طلعت زكريا واصفةً رحيله بالخسارة العميقة للحركتين الفنية والثقافية في العالم العربي، مُذكرةً بأن آخر أعماله كان من إنتاجها.

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الأشمل

وقال مدير الشركة المنتج أمير الأشمل في تصريحات خاصة، أن رحيل طلعت زكريا شكّل ضربةً في الصميم لعالم الكاميرا العربية، مشيداً بصفات الفنان وخصاله الحميدة. وأضاف: "كان قريباً من القلب، ومحباً لكل من حوله، ومحبوباً من الجميع، وملتزماً بكل مواعيد العمل والتصوير. وأهم ما تميّز به هو التواضع والقرب من الكبار والصغار على حدٍ سواء".

وتابع:"سيبقى خالداً في ذاكرة عشاق طلعت زكريا أن آخر عمل أدّاه، كان فيلم "بعد الخميس" الذي أنتجته شركتنا "العنود برودكشن" الذي تم تصويره في دولة الإمارات قبل فترة وسيُعرض على السينما العربية قريباً". وختم مقدماً أحر التعازي بعائلة الراحل باسمه وشركته والعاملين فيها.

يشار إلى أن "الراحل" فارق الحياة أول أمس عن عمر ناهز 58 سنة، وبعد مسيرةٍ حافلة بالعطاء الفني على المسرح وفي الدراما والسينما العربية. علماً أن فيلمه الأخير "بعد الخميس" سيُعرَض قريباً.

