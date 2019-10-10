السعودية تختار "المرشحة المثالية" للمنافسة على جائزة الأوسكار









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: اختارت السعودية فيلم المخرجة هيفاء المنصور بعنوان "المرشحة المثالية" للمنافسة في مسابقة الأوسكار للعام المقبل ضمن فئة الأفلام الأجنبية. وذلك بعد حضوره المميز في مهرجانات دولية حيث نافس على جائزة الأسد الذهبي بمهرجان البندقية السينمائي الدولي في شهر سبتمبر الماضي، مما شكّل سابقة في تاريخ السينما السعودية.

ويتطرق الفيلم لموضوع تمكين المرأة عبر قصة طبيبة تتجاوز العوائق الاجتماعية وترشِّح نفسها للإنتخابات. وهو من بطولة ميلا الزهراني ونورة العوض، ومن تأليف هيفاء المنصور بمشاركة براد نيمن. وتم تصويره داخل السعودية.

يذكر أن "المنصور" سبق وشاركت في مسابقة الأوسكار عن فيلم "وجدة" عام 2013، بينما مثّل السعودية في الأوسكار عام 2017 فيلم "بركة يقابل بركة" للمخرج محمود صباغ.