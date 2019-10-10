فيلم مصري يفوز بجائزة مهرجان مالمو للسينما العربية









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أسدل مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد الستار على دورته التاسعة بفوز الفيلم المصري "ليل/خارجي" للمخرج أحمد عبد الله السيد بجائزة أفضل فيلم روائي طويل. وهو من بطولة منى هلا، كريم قاسم، شريف الدسوقي، أحمد مالك، عمرو عابد وبسمة.

وتدور أحداثه حول مخرج شاب يواجه عقبات في محاولته لصنع فيلم سينمائي. لكن الصدفة تجمعه بفتاة ليل وسائق سيارة أجرة حيث تدور مغامرة تجمع الثلاثة لليلةٍ واحدة في مدينة القاهرة.

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الروائية الطويلة

أما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ففاز التونسي أحمد الحفيان بجائزة أفضل ممثل عن دوره بفيلم "فتوى" بينما فازت المغربية فاطمة عاطف بجائزة أفضل ممثلة عن دورها بفيلم "امباركة".

جائزة أفضل مخرج نالها اللبناني بهيج حجيج عن فيلم "صباح الخير". فيما ذهبت جائزة أفضل سيناريو للفلسطيني بسام جرباوي عن فيلم "مفك".



الأفلام الوثائقية

في مسابقة الأفلام الوثائقية فاز الفيلم اللبناني "طرس.. رحلة الصعود إلى المرئي" للمخرج غسان حلواني بجائزة أفضل فيلم كما فازت بجائزة الإخراج اللبنانية سارة قصقص عن فيلمها "تحت التحت".



الأفلام القصيرة

في مسابقة الأفلام القصيرة فاز بجائزة أفضل فيلم "إخوان" للمخرجة التونسية مريم جابر. كما فازت مواطنتها كوثر بن هنية بجائزة أفضل إخراج عن فيلم "طيخ الشيخ".