شكرا لقرائتكم خبر عن استديوهات مارفل تبدأ البحث عن شخصية كامالا خان لـ مسلسل Ms Marvel والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت استديوهات مارفل في اختبار ممثلين لـ الدور القيادي الذي تلعبه كامالا خان المعروف باسم Ms Marvel، وكشفت الشركة أن المشهد الذي تستخدمه مارفل للعثور على شخصياتها الفريدة، سيشير أيضًا إلى شخصيات الـAvengers الجدد والشخصيات الخيالية، حيث سيستخدم الممثلون لوصف كامالا خان في مقابلة مع شخصية جديدة تدعى"كاب".

ومن غير المعروف ما إذا كان "Cap" يشير إلى كابتن مارفل الذي لعبته برى لارنسون، أو كابتن أمريكا الجديد الذي يلعبه أنتوني ماكي، ومن المتوقع أيضًا ظهور شخصيات مثل Black Bolt و Medusa، قادة سباق الشخصيات الخيالية، في المشهد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "fullcirclecinema".

وكانت قد أعلنت شركة مارفل أن الشخصية الخارقة الجديدة Ms Marvel ستكون أول شخصية مسلمة فى استديوهات مارفل.

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بالإضافة إلى ذلك أعلنت مارفل عن ثلاث مسلسلات جديدة لـ شخصيات نسائية، وهم Ms Marvel، Moon Knight، She-Hulk، وسيعرضون على شبكة ديزنى +.

وكانت شخصية Ms Marvel مرتبطة فى أول ظهورها بالممثلة كارول دانفرز، التى أخذت فيما بعد هوية الكابتن مارفل، وكان من القرر أن ينتقل اللقب إلى كامالا خان، وهى مراهقة باكستانية مسلمة تعيش فى نيوجيرسى، والتى ستكون محور السلسلة الجديدة.

ووفقًا لموقع "The Hollywood Reporter" من المقرر أن يكتب السيناريو الممثل الكوميدى بيشا ك، والذى سيظهر بـ دور البطولة فى هذا المسلسل.

كتبت شخصية Ms Marvel من قبل ج. ويلو ويلسون، وتركز الشخصية الجديدة على المجتمع الأمريكى المسلم، ومغامراتها داخل عالم مارفل الأكبر، حيث أراد الكاتب أن يظهر حياة مراهق أمريكي مسلم نموذجي يحصل على قوى عظمى ويعمل على تحقيق التوازن بين أسلوبى الحياة الغربية والأسلامية عند بناء الشخصية.