شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة المبدئية لفريق ألبوم تامر حسنى الجديد.. وأغنية بالصعيدى لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل النجم تامر حسنى على التحضير لألبومه الجديد المقرر طرحه خلال موسم 2020 ، حيث اختار عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، الذين يتعاونون معه للمرة الأولى فى هذا الألبوم، ومن مفاجأة تامر للجمهور في الألبوم الجديد، هى تقديم أغنية جديدة باللهجة الصعيدية، وأخرى من كلماته وألحانه، ولم يكشف تامر عن اسم الأغنية حتى تكون مفاجأة للجمهور.

وقرر تامر حسنى أن تحمل أغلب أغنيات الألبوم طابع الدراما والمقسوم والحزين، ومن الشعراء الذين يتعاون معهم تامر عزيز الشافعي، وأحمد المالكي، وأمير طعيمة، وتامر حسين، ورمضان محمد، وصابر كمال، وإبراهيم شتا، أما الملحنين تامر على، وشريف بدر، وعبد الرحمن شوقي، محمد يحيى، ومحمد جمال، ومحمد رحيم ومن الموزعين شريف مكاوي، وتوما، وأماديو، وأحمد عاطف.

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يشار إلى أن تامر حسنى ينتظر طرح فيلمه الجديد "الفلوس" ويشارك فى بطولته خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، وعدد من الفنانين، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف ومنهم النجم أحمد السقا، مى عز الدين، على ربيع، ويزو، وآخرون، الفيلم من تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.

كما ينشغل تامر حسنى حاليا بتحضيرات فيلمه الجديد "مش أنا" والفيلم من قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ومن إنتاج سينرجى فيلمز وتامر حسنى.