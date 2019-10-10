شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مؤدين أصوات فيلم Toy Story 4 فى النسخة العربية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت ديزني، عن الممثلين الذين سيقومون بالأداء الصوتي للنسخة العربية من الفيلم الشهير Toy Story 4 الذى طرح في يونيو الماضي ونجح في حصد إيرادات تخطت حاجز المليار دولار اثناء عرضه في دور العرض السينمائي.

ومن المقرر ان يقوم بالأداء الصوتي للشخصية الرئيسية "وودى" النجم طارق إسماعيل الذي سبق وشارك ديزني في العديد من الأدوار إبرزها شخصية "شارد" في فيلم "النبيلة والشارد"، وشخصية "ديناهى" في فيلم أخي الدب"، ويؤدى ضياء عبد الخالق شخصية "باز يطير"، والذي سبق وشارك في دور الشرير شان يو فى فيلم "مولان" الشهير.



طارق إسماعيل

وبعد نجاحها في الأداء الصوتي لشخصية الأميرة إلينا في مسلسل "إلينا من آفالور"، تؤدي النجمة خلود عمر دور شخصية "جابي جابي"، في النسخة العربية من الجزء الرابع للفيلم الشهير Toy Story، التي تعد شخصية مخيفة ضمن الأدوار الرئيسية للعمل.



خلود عمر

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وتشارك نهى فكري في دور "بو بيب" بعد مشاركتها لأكثر من 15 عام فى تجسيد شخصيات ديزني الشهيرة، كما يشارك كريم الحسيني في دور "فوركى"، وهشام الشاذلي يشارك في المعالجة الصوتية لشخصية "ديوك كابوم".



ضياء عبد الخالق



كريم الحسيني



نهى فكري



هشام الشاذلى

تدور أحداث الفيلم، بعد أن أصبح كلا من وودي وفريقه ضمن ألعاب الطفلة "بوني"، يكتشف أن هناك لعبة جديدة ضمن ألعابها وهي الشوكة "فوركي"، التي تعترض على كونها لعبة وتهرب، فيحاول وودي وأصدقاءه إنقاذها وإرجاعها لبوني، وأثناء رحلته يقابل اللعبة "بو" التي فُقدت سابقا في الجزء السابق، وتبدأ إقناع وودي بالذهاب معها إلى مدينة الألعاب، حيث الكثير من الأطفال هناك، فيجد وودي نفسه مشتتا بين اكتشاف عالم جديد، أو العودة بفوركي إلى بوني.