فيديو.. نسرين أمين: محظوظة بالعمل مع طارق العريان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
قالت الفنانة نسرين أمين إنها إحدى المحظوظات جدًا بالعمل مع المخرج طارق العريان وكل الفنانين الذين شاركوا في فيلم "ولاد رزق2".
وأضافت آمين، خلال لقاء تليفزيوني أوردت جانبًا منه عبر حسابها على "إنستجرام": "فخورة إن فيه أفلام كدا في مصر، تحمل كل عناصر النجاح، سواء من ناحية الإخراج أو القصة الدرامية أو النجوم أو الإنتاج الضخم، والتنوع في طريقة تقديم المشاهد الأكشن الذي قدم بتقنية عالية، أو المشاهد الرومانسية والكوميدية".
وأوضحت: "ولاد البلد اللي من الطبقة الشعبية، مش لازم كلهم يكونوا بلطجية أو بتوع مخدرات، وحتى الأخوة الأربعة في الفيلم، كل واحد ليه طابع خاص ومختلف عن التاني".
وتابعت: "الشغل مع المخرج طارق العريان، كان ممتع، ودقيق جدًا في شغله، وكنا بنحضر كتير أوي قبل التصوير، وبيهتم كتير بكل تفصيلة في التمثيل والأداء وملابس الممثلين".
يذكر أن شركة دولار للتوزيع السينمائي أعلنت، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، عن تحقيق الفيلم لإيرادات وصلت إلى 97 مليون منذ طرحه بدور العرض منذ 9 أسابيع.
"ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز، أحمد الفيشاوي، عمرو يوسف، أحمد داود، كريم قاسم، خالد الصاوي، نسرين أمين، محمد ممدوح، وكوكبة من النجوم.
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