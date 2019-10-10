فنان في التوك توك ونيللي كريم تأكل الطعميةفي لندن.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

يحرص نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة والخاصة، على مواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 لقطات لنجوم الفن في الـ24 ساعة الماضية:

مايا دياب

نشرت الفنانة مايا دياب صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال مميزة، مرتدية قبعة.

نيللي كريم

نشرت الفنانة نيللي كريم صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وهي تتناول الطعيمة، أثناء تواجدها في لندن.

كارلا حداد

نشرت الإعلامية اللبنانية كارلا حداد، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت كارلا بإطلالة كلاسيكية.

سارة نخلة

شاركت الفنانة السورية سارة نخلة جمهورها على "إنستجرام"، صورة جديدة لها، ظهرت خلاله في لقطة من قصة "كله بالحب" من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3".

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أحمد السعدني

نشر الفنان أحمد السعدني صورة، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، جمعته بالطفل آدم النحاس، والذي يشاركه بطولة مسلسل "شبر مية".

بوسي شلبي

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها مع الفنان رفيق علي، أثناء ركوبهما توك توك في شوارع الإسكندرية، وعلقت: "نجم ٥ ونص الفنان رفيق علي في التوك توك".

لقاء سويدان

نشرت الفنانة لقاء سويدان، صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة، من مهرجان الإسكندرية.

ماندو العدل

نشر المخرج محمد العدل صورة، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهر فيها ظله، وعلق عليها: " تحس إني شبح".

آسر ياسين

شارك الفنان آسر ياسين، جمهوره على "إنستجرام" بصورة جديدة، ظهر فيها ببدلة كاملة.

جيسي عبدو

نشرت الفنانة اللبنانية جيسي عبدو صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت بفستان أحمر، ومكياج هندي.