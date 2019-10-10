"سرقة كشفت زواجها ووالدها ضابط".. حكايات صفاء أبو السعود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تحتفل اليوم الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود بعيد ميلادها التاسع والستين، إذ أنها من مواليد 9 أكتوبر 1950.

ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز حكايات الفنانة صفاء أبو السعود:

البداية الفنية

ولدت الفنانة والمطربة والإعلامية صفاء أبو السعود في المنصورة، اسمها الكامل صفاء عبد المنعم أبو السعود، ابنة ضابط الشرطةعبدالمنعم أبو السعود، الذي ورثت عنه الانضباط والإلتزام في عملها الفني وحياتها الشخصية.

بدأت الفنانة صفاء أبو السعود، حياتها الفنية في سن السابعة في برنامج "بابا شاور"، ثم التحقت بمعهد الكونسرفتوار، وتخرجت منه عام 1967.

حصلت عام 1972 على دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الإخراج، وشاركت في العديد من الأعمال السينمائية بداية من الستينات مرورا بالسبعينيات، كما أن لديها العديد من المسرحيات والأوبريتات الخاصة بالأطفال، منها أغنية "أهلا بالعيد"، والتي تعد إحدى الأغنيات الرئيسية في العيد في مصر والوطن العربي.

أهلا بالعيد

قدمت مجموعة من الأفلام السينمائية والتليفزيونية الهامة منها "البحث عن المتاعب" و"التماسيح والنيل"، كما قدمت عدد من الأغنيات منها "وردي، "قدم الخير"، "الحلوة تجينا".

الحياة الأسرية

تزوجت الفنانة صفاء أبو السعود من رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح عبد الله كامل، وهو أحد أكبر رجال الأعمال في العالم العربي ومالك شبكة راديو وتلفزيون العرب ART، وانجبت منه ثلاث بنات هن "أصيل" و"هديل" و"نضير"

وكان لها برنامج تقدمه علي قناة الأفلام التابعة ل art وهو برنامج "ساعة صفا" تستضيف فيه مجموعة من مشاهير الفنانين المصريين والعرب.

وحكى المخرج عمر زهران، مخرج البرنامج لمصراوي، أنه ذهب للقاء الشيخ صالح كامل، زوج الفنانة صفاء أبو السعود، ليقنعه بتقديم الفنانة صفاء أبو السعود للبرنامج، فسأله الشيخ صالح كامل عما سيقدمه من خلال البرنامج، فقال له زهران : "خليني أصور حلقة وبناءً عليه أحكم"، فتم تصوير حلقة من البرنامج، نالت إعجاب الشيخ صالح ووافق على إنتاج البرامج، وأصبح البرنامج من أشهر البرامج الفنية في مصر والوطن العربي.

حلقة فيفي عبده - ساعة صفا

وقالت الفنانة صفاء أبو السعود، في حوار لها مع الإعلامية بوسي شلبي، في برنامج "أحلى النجوم" في عام 2018، إنها تدرس العودة لتقديم البرامج، في برنامج مختلف عن ساعة صفا، وفي قناة آخرى، غير "أي أر تي".

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حادث سرقة يكشف زواجها

تعرضت صفاء أبو السعود للسرقة من قبل خادمتها، وخلال تلك الأزمة كشفت عن زواجها التي تكتمت عليه.

بدأت الواقعة، حينما أبلغت صفاء أبو السعود، عن تعرضها للسرقة من قبل خادمتها، وبسؤالها عن تفاصيل المسروقات، تبين أنها 219 قطعة مجوهرات بقيمة 25 مليون جنيه، الأمر الذي أحدث ضجة، وطرح تساؤلات عدة حول كيفية امتلاك «صفاء» لتلك المصوغات باهظة الثمن.

وتحولت قضية سرقة صفاء أبو السعود، إلى قضية رأي عام آنذاك، ووضعتها الأزمة في مواجهة التساؤلات، لتقوم بالافصاح عن زواجها من الملياردير السعودي الشيخ صالح عبدالله كامل، مالك قنوات ART الفضائية.

وبعد ذلك، تم إلقاء القبض على الخادمة، عن طريق الصدفة عندما تم العثور على شخص مشبوه يحاول التصرف في المسروقات وكشف أن مصدرها هي الخادمة.

وفي حوار لها مع إحدى الصحف، قالت الفنانة صفاء ألأبو السعود، إن سبب زواجها من الشيخ صالح كامل أنه شخص محترم ولا يتاجر بشهرتها وموهبتها.

وعن الاتهام بزواجها منه بحثا عن الثراء، قالت صفاء أبو السعود: "الحمد لله عمري ما فكرت كده، والدي كان لواء شرطة ومساعد وزير داخلية، وكان وضعنا المادي ميسورًا جدًا، وعمري ما أتمنيت حاجة مع حد، وبتبسط أوى باللي معايا، ووالدي علمني مبصش لغيري".

أخت تؤام

قالت الفنانة صفاء أبو السعود إن لها شقيقة تؤام تُدعى وسام، واقترحت شقيقتها الصحفية ثريا، التقديم لوسام في برامج الأطفال بسبب موهبتها في الغناء، وأخذوا صفاء أبو السعود معهما حتى لا تشعر بالغيرة من شقيقتها، ولكن تفوز صفاء ويتم اختيارها لتتحول إلى نجمة ببرامج الأطفال.

وعن سبب تسميتها باسم صفاء، قالت إن شقيقتها اسموها وسام بسبب الترقية التي حصل عليها والدها في الشرطة قبل ولادتها، بينما قام طبيب العائلة بإطلاق اسم صفاء عليا لأن الطبيب كان عريس جديد وقد عطلته الولادة عن خروجة للسينما مع زوجته.

يذكر أن وسام هي والدة الفنانة الشابة أروى جودة.

حوار مع الفنانة صفاء أبو السعود - مع بسمة وهبة

أخر ظهور

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صورا للفنانة صفاء أبو السعود وزوجها الشيخ صالح كامل فى ظهور نادر لهما أثناء تواجدهما فى حفل زفاف خاص حضره عدد من المشاهير منهم الفنانة زينة، والإعلامية بسمة وهبة.

وقام بإحياء حفل الزفاف كل من الفنان تامر حسنى، والفنان أحمد عصام.

وظهرت الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود بفستان طويل، وحصلت الصور على إعجاب متابعي التواصل الاجتماعي.