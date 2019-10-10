شاهد تركي آل الشيخ ينشر فيديو للفاشنيستا يارا النملة على حسابه بتويتر

نشر المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة مقطع فيديو للرسالة التى وجهتها له الفاشنيستا السعودية يارا النملة وعلق عليها قائلاً: وصلني وشكراً لها وواجبنا.

وكانت يارا النملة قد وجهت عبر مقطع فيديو في حسابها على سناب شات رسالة للمستشار تركي آل شيخ علقت فيها على المجهود الرائع الذي يقدمه في موسم الرياض وأكدت إنها تتابع حسابه في تويتر كل لحظة لمتابعة تصريحاته وكل ما ينشره عن موسم الرياض وقدمت الشكر للأمير محمد بن سلمان.

والجدير بالذكر أن يارا ابراهيم النملة، تبلغ من العمر 24 عاماً، وتألقت النملة في عالم المكياج والموضة، وفي مجال الأكسسوارات؛ حيث تقوم بنشر كل جديد على صفحتها الخاصة في موقع إنستقرام.