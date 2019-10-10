نشر المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة مقطع فيديو للرسالة التى وجهتها له الفاشنيستا السعودية يارا النملة وعلق عليها قائلاً: وصلني وشكراً لها وواجبنا.
وكانت يارا النملة قد وجهت عبر مقطع فيديو في حسابها على سناب شات رسالة للمستشار تركي آل شيخ علقت فيها على المجهود الرائع الذي يقدمه في موسم الرياض وأكدت إنها تتابع حسابه في تويتر كل لحظة لمتابعة تصريحاته وكل ما ينشره عن موسم الرياض وقدمت الشكر للأمير محمد بن سلمان.
والجدير بالذكر أن يارا ابراهيم النملة، تبلغ من العمر 24 عاماً، وتألقت النملة في عالم المكياج والموضة، وفي مجال الأكسسوارات؛ حيث تقوم بنشر كل جديد على صفحتها الخاصة في موقع إنستقرام.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد تركي آل الشيخ ينشر فيديو للفاشنيستا يارا النملة على حسابه بتويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.