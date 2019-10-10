بعد تداول صور ومقاطع قديمة له.. بالفيديو: الفنان الكويتي “حسين المنصور” يهدد!

كشف الممثل الكويتي “حسين المنصور” عن لجوئه للقضاء وتحريك دعوى قضائية ضد عدد من متابعي مواقع التواصل الإجتماعي، بعد استخدامهم عدد من صوره القديمة ومشاهد من مسلسلاته بهدف الاساءة منه. وتحدث الممثل حسين المنصور” من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هنا الكويت” عن استخدام عدد من الشبان لصور ومشاهد من مسلسلاته للاساءة به، مؤكداً أنه لا يقبل تعليقات بها شتائم وانحطاط.

وفي ذات السياق أصدر المحامي الكويتي “بشار النصار” بيان قال فيه، إن المنصور وكّله في تحريك دعوى قضائية ضدّ الأقليات من أبناء بلده الذين أساؤوا لكرامته، مؤكداً أنه ممثل قدير ومعروف عنه الاحترام. وأضاف: أنه تم رصد الحسابات والصفحات التي أساءت للمنصور، على أن يتمّ تحريك دعوى جزائية ضدّهم حتى يقفوا عند حدّهم ويعوا كرامة المواطن التي تُعدّ خطًا أحمرَ ويحاسب القانون على من يتخطّاه.