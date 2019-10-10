القبض على ممثل سوري شهير في الإمارات .. والسبب مفاجأة!

أوقفت السلطات الإماراتية الممثل السوري ​إلياس شديد​، بتهمة حيازة ممنوعات وحبوب مخدرة. وقد استغل المتهم مشاركته في بعض الأدوار التمثيلية الثانوية، في عدد من الأعمال التلفزيونية والدرامية، ليقدم نفسه على العلن كممثل، إلى درجة أنه أطلق على نفسه لقب “دونجوان الدراما السورية”. ولا تزال التحقيقات جارية مع شديد، بعد ضبطه وبحوزته كميات من الحبوب المخدرة في دبي. – وفقا لموقع “خبرني” الأردني-.

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