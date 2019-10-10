صور.. نجوم الفن في عيد ميلاد عمرو دياب وأبرزهم خالد سليم

احتفل النجم عمرو دياب مع زملائه الفنانين بعيد ميلاده الـ 58، وذلك قبل ثلاثة أيام من موعده، والمقرر أن يكون غدًا الجمعة الموافق 11 من شهر أكتوبر.

ونشر عديد من الفنانين صور تجمعهم بالنجم عمرو دياب، عبر

حساباتهم الرسمية بمواقع السوشيال ميديا، ومن أبرز الحضور النجم خالد سليم، و زوجته السيدة خيرية.

وحضر العديد من النجوم حفل عيد الميلاد منهم: "دينا الشربيني، ياسمين رئيس، دينا، تامر مرسي، عمرو

يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش، أحمد داود وزوجته الفنانة علا رشدي، محمد لطفي، شريف منير، بالإضافة إلى عدد كبير من أصدقائهم.

ومن ناحية آخرى يستعد النجم عمرو دياب لطرح ألبومه الجديد "أنا غير"، والذي يضم باقة لامعة من الأغاني أبرزهم: "بحبه"، "يوم تلات"، "أنا بشتاق"، "بعد عشرة".

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